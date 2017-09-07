День АТО: 13 обстрелов, один военный погиб

Пророссийские боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В результате один военный ВСУ погиб.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Как и в предыдущие дни, российско-оккупационные группировки основную активность сосредоточили на Приморском и Донецком направлениях. В то же время сегодня боевики уже дважды применяли минометы", - сказано в сообщении.

В частности, согласно информации, около 12:00 российские наемники выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра и били из гранатометов по позициям ВСУ возле Марьинки.

"Кроме того, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг дважды применял в районе Водяного. А вблизи Широкино бандиты обстреляли наши укрепления из стрелкового оружия", - отметили в штабе.

На Донецком направлении, в окрестностях Зайцево, боевики трижды открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Из этого же оружия они дважды били по украинским опорным пунктам в Авдеевский промзоне.

В результате одного из этих обстрелов погиб один военнослужащий.

На Луганском направлении факт применения незаконными вооруженными формированиями миномета калибра 120 миллиметров зафиксирован неподалеку Лобачево.

Как известно, 22 августа лидеры стран "нормандского формата" выразили поддержку режиму прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.

Украинская правда