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Нардепы в четверг вечером вереницей едут на встречу к Порошенко

Четверг, 7 сентября 2017, 20:14

К резиденции Государственного управления делами "Залесье" в четверг вечером на неформальную встречу съезжаются народные депутаты.

Соответствующее фото обнародовала журналистка Наталья Седлецкая.

"Прямо сейчас. Въезд в закрытую государственную резиденцию Залесье. Народные депутаты фракции БПП по приглашению Порошенко съезжаются на неформальную встречу. Государственная резиденция Залесье, кстати, так и не стала Национальным парком, открытым для граждан", - написала она в Facebook.

Седлецкая добавила, что второй автомобиль на фотографии - "Ауди" Игоря Кононенко.

Ранее сообщалось, что вечером 7 сентября фракция "Блок Петра Порошенко" проведет свое заседание на Банковой.

Потом появилась информация, что фракция БПП и президент Петр Порошенко проведут неформальную встречу за городом. Один из собеседников УП отметил, что на встрече будет присутствовать также премьер-министр Владимир Гройсман.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоБПП
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