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Главные новости дня

Четверг, 7 сентября 2017, 22:08

Подборка самых важных новостей за 7 сентября на Украинской правде.

О послании Порошенко к Верховной Раде. Первое: Украина планирует войти в "шенгенскую зону" Европейского Союза, присоединиться к таможенному и энергетическому союзам ЕС.

Второе: Порошенко считает белорусско-российские военные учения подготовкой к масштабной войне.

Третье: Порошенко призвал депутатов отменить депутатскую неприкосновенность в 2020 году.

Четвертое: Порошенко не согласится на то, чтобы главу государства выбирала Верховная Рада, а не избиратели.

А вечером к резиденции Государственного управления делами "Залесье" на неформальную встречу с Порошенко съехались народные депутаты.

О "еврономерах". Правоохранители оттеснили акцию владельцев автомобилей с еврономерами, которая с утра 6 сентября проходила под Верховной Радой.

О Грибе. Пропавший в Беларуси сын украинского офицера Павел Гриб находится в СИЗО Краснодара по обвинению в терроризме.

О Саакашвили. 27 народных депутатов обратились к председателю Государственной пограничной службы Петру Цигикалу и председателю Государственной миграционной службы Максиму Соколюку с требованием прибыть 10 сентября в пункт пропуска Краковец, через который Михеил Саакашвили планирует вернуться в Украину.

О Полякове. Соломенский райсуд Киева направил залог народного депутата Максима Полякова в 304 тысячи гривен, который он заплатил раньше, в доход государства и назначил ему новый - в размере 608 тысяч гривен.

О сыне Шуфрича. Шевченковский райсуд Киева на 2 месяца ограничил сына Нестора Шуфрича в праве управления транспортом.

О молдавских военных. Национальная армия Молдовы вопреки запрету президента Игоря Додона участвует в международных учениях Rapid Trident 2017, которые проходят на территории Украины.

Сам Додон обещает наказать военных, которые вопреки его запрету участвуют в международных учениях в Украине.

Темы: ПорошенкоРосcияВерховная Рада
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