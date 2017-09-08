Трамп-младший подтвердил в Сенате, что встречался с россиянами ради компромата на Клинтон

Старший сын президента США Дональд Трамп заявил в Сенате, что встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, поскольку она якобы имела компромат на кандидата в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон.

Об этом пишет Reuters.

Трамп-младший во время встречи за закрытыми дверями в Юридическом комитете Сената заявил, что хотел получить от Весельницкой информацию о Клинтон, поскольку для него важно было узнать "пригодна" ли она для должности президента.

"Поскольку, они имели информацию о пригодности, характере или квалификации кандидата в президенты, я считал, что хотел бы их услышать", - сказал он в заявлении, которое получило агентство.

При этом Трамп повторил, что встреча с российской адвокатом Натальей Весельницкой и другими участниками в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке не принесла никакой важной информации.

Ранее издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и, на тот момент председатель избирательного штаба Пол Манафорт, встретились в "Трамп-тауэр" с россиянкой Натальей Весельницкой, которая связана с Кремлем.

По данным издания, на встрече Весельницкая пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

Трамп младший заявил, что на встрече она говорила об отмене закона Магнитского и не предоставила никакой информации о Клинтон.

Также, как сообщалось ранее, на встрече присутствовали Ринат Ахметшин, которого назвали бывшим советским разведчиком, экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, зять президента США Джаред Кушнер.

Впоследствии стало известно, что на встрече присутствовал еще один россиянин Ике Кавеладзе - вице-президент российской компании, специализирующейся на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости Crocus Group.

Кушнер и Манафорт уже давали показания разведывательному комитету Сената.