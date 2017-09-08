Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп-младший подтвердил в Сенате, что встречался с россиянами ради компромата на Клинтон

Пятница, 8 сентября 2017, 01:47

Старший сын президента США Дональд Трамп заявил в Сенате, что встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, поскольку она якобы имела компромат на кандидата в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон.

Об этом пишет Reuters.

Трамп-младший во время встречи за закрытыми дверями в Юридическом комитете Сената заявил, что хотел получить от Весельницкой информацию о Клинтон, поскольку для него важно было узнать "пригодна" ли она для должности президента.

"Поскольку, они имели информацию о пригодности, характере или квалификации кандидата в президенты, я считал, что хотел бы их услышать", - сказал он в заявлении, которое получило агентство.

При этом Трамп повторил, что встреча с российской адвокатом Натальей Весельницкой и другими участниками в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке не принесла никакой важной информации.

Ранее издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и, на тот момент председатель избирательного штаба Пол Манафорт, встретились в "Трамп-тауэр" с россиянкой Натальей Весельницкой, которая связана с Кремлем.

По данным издания, на встрече Весельницкая пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

Трамп младший заявил, что на встрече она говорила об отмене закона Магнитского и не предоставила никакой информации о Клинтон.

Также, как сообщалось ранее, на встрече присутствовали Ринат Ахметшин, которого назвали бывшим советским разведчиком, экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, зять президента США Джаред Кушнер.

Впоследствии стало известно, что на встрече присутствовал еще один россиянин Ике Кавеладзе - вице-президент российской компании, специализирующейся на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости Crocus Group.

Кушнер и Манафорт уже давали показания разведывательному комитету Сената.

Темы: ТрампСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: