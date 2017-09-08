Генералы РФ и НАТО обсудили учения "Запад - 2017"
Глава военного комитета НАТО Петр Павел и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и учениях "Запад-2017".
Об этом пишет DW.com.
Председатель военного комитета НАТО генерал-полковник Петр Павел и начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провели встречу в Баку в четверг, 7 сентября.
В ходе консультаций они обменялись мнениями о ситуации в сфере безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, указывается в пресс-релизе Минобороны РФ.
В Баку встретились начальник Генштаба ВС РФ Валерий #Герасимов и председатель военного комитета #НАТО Петр Павел https://t.co/Y9ifyISOnQ pic.twitter.com/FnnQGtOQ9Q— Минобороны России (@mod_russia) 7 вересня 2017 р.
Кроме того, Герасимов заверил своего коллегу в том, что военные учения "Запад-2017" носят исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран.
"Эта личная встреча демонстрирует явный взаимный интерес к сохранению военных каналов коммуникации в соответствии с политикой прозрачности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высокопоставленными представителями российского руководства", - отмечается в сообщении на сайте Североатлантического альянса.
Учения "Запад-2017" будут проходить на территории Беларуси с 14 по 20 сентября. По данным российской и белорусской стороны, в них примут участие 12 700 военных.
В то же время украинские военные и некоторые члены НАТО полагают, что на самом деле к маневрам могут привлечь 100 тысяч и больше военнослужащих.
Если численность личного состава на учениях окажется свыше 13 тысяч человек, то, в соответствии с Венским документом ОБСЕ, страны-организаторы должны будут допустить на учения иностранных наблюдателей.
Читайте также: "Запад-2017": Путин бряцает оружием на границе с НАТО"