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Генералы РФ и НАТО обсудили учения "Запад - 2017"

Пятница, 8 сентября 2017, 02:31

Глава военного комитета НАТО Петр Павел и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и учениях "Запад-2017".

Об этом пишет DW.com.

Председатель военного комитета НАТО генерал-полковник Петр Павел и начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провели встречу в Баку в четверг, 7 сентября.

В ходе консультаций они обменялись мнениями о ситуации в сфере безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, указывается в пресс-релизе Минобороны РФ.

Кроме того, Герасимов заверил своего коллегу в том, что военные учения "Запад-2017" носят исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

"Эта личная встреча демонстрирует явный взаимный интерес к сохранению военных каналов коммуникации в соответствии с политикой прозрачности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высокопоставленными представителями российского руководства", - отмечается в сообщении на сайте Североатлантического альянса.

Учения "Запад-2017" будут проходить на территории Беларуси с 14 по 20 сентября. По данным российской и белорусской стороны, в них примут участие 12 700 военных. 

В то же время украинские военные и некоторые члены НАТО полагают, что на самом деле к маневрам могут привлечь 100 тысяч и больше военнослужащих.

Если численность личного состава на учениях окажется свыше 13 тысяч человек, то, в соответствии с Венским документом ОБСЕ, страны-организаторы должны будут допустить на учения иностранных наблюдателей. 

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Темы: РосcияБеларусьНАТОармия
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