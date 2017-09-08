Путин заявил, что Тиллерсон попал "в плохую компанию"

Президент России Владимир Путин считает, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон изменил отношение к России, хотя 4 года назад получил государственную награду России за вклад в развитие российско-американских отношений.

Об этом он заявил на экономическом форуме во Владивостоке, сообщает Радио Свобода.

Обращаясь к одному из граждан США, присутствующих на пленарном заседании в рамках экономического форума, Путин сказал: "Мы вашему соотечественнику господину Тиллерсону тоже когда-то вручали орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает".

"Но, надеюсь, что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге", - добавил Путин.

В 2013 году Тиллерсон, который возглавлял тогда нефтяной гигант Exxon Mobil, получил из рук президента России орден Дружбы за вклад в укрепление сотрудничества между странами в энергетическом секторе.

Путин добавил, что, несмотря на сложности в дипломатических отношениях между Российской Федерацией и США, контакты с американскими компаниями, в том числе и с ExxonMobil, продолжаются.

Он выразил надежду, что отношения с США будут улучшаться во время президентства Дональда Трампа, который регулярно хвалил российского лидера во время президентской кампании в США.

Однако в последние месяцы напряженность между двумя странами усилилась, поскольку Соединенные Штаты наложили новые санкции на Россию из-за ее агрессии в Украине, и обе страны обменялись санкциями в отношении диппредставительств друг друга.