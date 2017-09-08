В Днепре прокурора задержали на взятке в $25 тысяч
Пятница, 8 сентября 2017, 07:03
В Днепре задержали прокурора Днепропетровской местной прокуратуры №1 при получении 25 тысяч долларов взятки.
Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
Прокурор местной прокуратуры требовал и получил 25 тысяч долларов от гражданина за непривлечение последнего к уголовной ответственности за мошенничество.
Операция по задержанию взяточника была проведена 7 сентября прокуратурой Днепропетровской области совместно с работниками Управления защиты экономики в Днепропетровской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения.