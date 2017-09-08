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США возобновили выдачу виз россиянам в посольстве в Москве

Пятница, 8 сентября 2017, 08:54

Посольство США в Москве возобновило визовые операции, которые были приостановлены в связи с ответом на решение российских властей ограничить количество сотрудников американских дипучреждений в РФ.

Этом на брифинге в четверг подтвердила пресс-секретарь Государственного департамента США Гетер Науерт.

"Процесс выдачи виз было возобновлено 1 сентября", - сообщила она.

Науерт отметила, что посольство не в состоянии быстро рассматривать заявки, поскольку количество консульского персонала и штатных сотрудников недостаточно.

"Мы, конечно, понимаем, что многие люди хотели бы приехать сюда, и мы все-таки работаем над обработкой их заявлений", - добавила она.

В генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке процесс выдачи виз по-прежнему остановлен, сообщает "Интерфакс". 

Ранее США ограничили выдачу виз в России после требования Москвы сравнить количество дипломатических работников в России и США до 455 человек.

В ответ США потребовали от России закрыть Генеральное консульство в Сан-Франциско и еще два дипломатические объекты на своей территории.

"Европейская правда"

Темы: РосcияСШАвизыдипломатические отношения
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