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МИД проверяет информацию о переводе Сенцова

Пятница, 8 сентября 2017, 10:07
МИД проверяет информацию о переводе Сенцова

Министерство иностранных дел проверяет информацию о переводе украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова из колонии Якутска в колонию строгого режима в городе Иркутске.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"МИД проверяет информацию о переводе О.Сенцова. В очередной раз требуем освобождения украинского политзаключенного", - написала она.

Как известно, 7 сентября русская правозащитница и журналистка Зоя Светова сообщила в Facebook, что политзаключенного Сенцова, который находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске.

Она отметила, что 2 дня пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний России отказывается это подтвердить, а Общественная наблюдательная комиссия по Иркутской области тоже никак не может это проверить.

 Как известно, 25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко – до 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их.

Темы: СенцовполитзаключенныеРосcия
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