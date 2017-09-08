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В Раде призвали Сыроид "извиниться перед украинским солдатом"

Пятница, 8 сентября 2017, 10:24

Нардеп Юрий Береза вместе с группой других депутатов призвал вице-спикера Оксану Сыроид извиниться за слова о незаконности Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Такое заявление он сделал с трибуны Верховной Рады в начале заседания в пятницу.

"Я хотел бы попросить должностное лицо извиниться перед украинским солдатом", - сказал Береза.

По его словам, заявление, которое 6 сентября сделала Сыроид на заседании комитета по нацбезопасности и обороны, о том, что по закону украинские Вооруженные силы не могут воевать на Донбассе, стала хорошим материалом для российской пропаганды.

"Это выступление сейчас тиражируется всеми центральными российскими СМИ. Он тиражируется в том контексте, что Украинское государство не состоялась, что у нас нет порядка, нет парламента", - подчеркнул депутат.

Береза также призвал фракцию "Самопомич", которая делегировала Сыроид на должность заместителя председателя Рады, дать "политическую и моральную оценку" ее скандальному заявлению.

Как сообщалось, 6 сентября на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны решили рекомендовать отклонить законопроект о временно оккупированных РФ территориях №6400, соавтором которого является Оксана Сыроид.

"Использование ВСУ, согласно Конституции, происходит, когда ВР дает согласие на применение вооруженных сил. Когда вы говорите, что АТО является основанием для применения ВСУ, это не так", - объяснила необходимость своего закона вице-спикер.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная РадаДонбассСамопомичАТО
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