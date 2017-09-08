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В Славянске задержали подозреваемых в сотрудничестве с ОРДЛО

Пятница, 8 сентября 2017, 11:36

7 сентября пограничники задержали мужчину и женщину, которых подозревают в причастности к боевикам ОРДО.

Об этом сообщила на своем сайте Госпогранслужба.

"Вчера в городе Славянск в результате реализации оперативной информации оперативным подразделением Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Национальной полиции в Донецкой области задержан гражданин Украины 1981 года рождения, причастный к бандформированиям", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что в 2014 году мужчина проходил военную службу в боевиков ОРДО.

Относительно уроженца Славянская открыли уголовное производство по ч.1. ст. 260 (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Кроме того пограничники сообщили, что 7 сентября на КПВВ "Гнутово" обнаружили украинку 1951 года рождения, которая сотрудничала с боевиками ОРДО.

"Женщину пограничники Донецкого отряда обнаружили во время проведения контрдиверсионных мероприятий", - говорится в сообщении.

Пограничники передали задержанную Нацполиции.

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Темы: Донбассвойна
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