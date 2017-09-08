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Гройсман объяснил, почему аграрный олигарх получил миллиарды дотаций

Пятница, 8 сентября 2017, 11:54

Премьер-министр Владимир Гройсман объясняет, что порядок поддержки аграрного сектора предусматривает поддержку конкретного производителя, который демонстрирует высокие показатели.

Об этом он сказал 8 сентября в парламенте во время часа вопросов к правительству.

В частности, отвечая на политическое заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко с призывом изменить порядок предоставления субсидий и дотаций, чтобы "олигархи не получали миллиарды компенсаций на покупку яхт и поместий", Гройсман сказал следующее:

"Порядок поддержки аграрного сектора, утвержденный правительством, предусматривает поддержку не конкретного предпринимателя, а производителя. Кто больше производит, тот больше и получает дотаций. Справедливо ли это – сегодня трудно ответить".

Премьер также ответил Ляшко, что изменить порядок можно в стенах украинского парламента.

Гройсман также отметил, что в 2018 году дополнительно предусмотрен 1 миллиард гривен на поддержку малого фермерства.

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Как сообщалось, за январь-июнь 2017 года из государственного бюджета было выделено 1,91 млрд гривен на дотации для аграрных предприятий.

Наибольшую долю всех дотаций на общую сумму 809 млн грн получила группа компаний Мироновский хлебопродукт

Предприятие принадлежит бизнесмену Юрию Косюку, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации президента.

Валентина Романенко, УП

Темы: сельское хозяйствосубсидииКабинет министровльготы
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