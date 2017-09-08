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Экс-правоохранителю дали 7 лет тюрьмы за взятку

Пятница, 8 сентября 2017, 12:29

Бывшего начальника Устиновского райотдела милиции в Кировоградской области приговорили к 7 годам лишения свободы за вымогательство 7,5 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

"Бывшего милиционера приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением специального звания – майор милиции", - говорится в сообщении.

Прокуратура доказала в суде, что обвиняемый, находясь на должности руководителя райотдела милиции, требовал и получил 7,5 тысячи гривен взятки за непривлечение лица к уголовной ответственности и положительное рассмотрение вопроса о возвращении изъятого транспортного средства.

Взяточника разоблачили в конце октября 2015 года.

Отмечается, что в настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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Темы: полициявзяткасуд
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