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За перевозку нелегалов в Греции арестовали и осудили 115 украинцев

Пятница, 8 сентября 2017, 12:56

По состоянию на август этого года 115 граждан Украины арестованы и осуждены в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел в ответе на запрос "Українських новин".

"По состоянию на август 2017 года общее количество арестованных/осужденных граждан Украины на территории Греции составляет 144 человека, в том числе по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов - 115 человек", - говорится в ответе.

Ведомство отмечает, что перевозки нелегальных мигрантов квалифицируется в соответствии со статьей 30 (Обязательства перевозчиков) Кодекса по вопросам иммиграции и социальной интеграции Греческой Республики. Максимальное наказание за это преступление - 25 лет лишения свободы.

"С учетом крайне негативного восприятия греческим обществом явления массовой незаконной миграции и его политизаций, греческие суды практикуют применение максимальных санкций, предусмотренных местным уголовным законом", - подчеркнули в ведомстве.

В то же время, по данным МИД, все гражданы Украины во время следственных действий, судебных заседаний, прокурорских слушаний обеспечивались бесплатными адвокатами или нанимали защитников самостоятельно.

Также на судебных заседаниях обеспечивали перевод на украинский или русский языки.

Кроме того, министерство сообщило, что вопросы медицинского обслуживания граждан Украины, возможности перевода в другое место содержания, проведение встречи с родными обрабатываются безотлагательно.

Темы: Грециямиграция
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