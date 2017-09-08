Бильдт: План Путина по миротворцам на Донбассе не поддержит даже Китай

То, что в Кремле заговорили о миротворческой миссии на Донбассе, указывает на некоторые перемены, и может открыть определенные возможности.

Об этом в статье для издания Washington Post пишет бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

"Внезапно российский президент Владимир Путина заговорил о миротворческой миссии ООН в конфликте, который он поддерживает в Украине на Донбассе. Почему? Раньше Россия решительно выступала против какого-либо вовлечения ООН, не говоря уже о международных миротворцах. Очевидно, что-то поменялось для Кремля", – считает бывший дипломат.

"Без сомнения, версия миротворческой миссии, которую предлагает Путин, – это провальный вариант. Он хочет размещения легких сил вдоль линии соприкосновения между его сепаратистскими силами и остальной Украиной. Это выставляет конфликт внутренним украинским делом, предоставляя прикрытие российским силам, которые там находятся, и контролю РФ над межгосударственной границей", – говорит Бильдт.

По мнению экс-министр, "даже Китай на это не поведется. В нынешнем Совете безопасности, возможно, Боливия поддержала бы план Путина, но больше никто".

Тем не менее, по словам Бильдта, позиция Путина по-прежнему представляет собой интересную перемену и открывает место для дискуссии о реальной миссии по поддержанию мира для имплементации умирающих мирных "минских соглашений".

"Конечно, это не перспектива сегодняшнего дня, может быть, даже не завтрашнего, но послезавтрашнего", – пишет он.

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Игры в дипломатию. Почему Путин заговорил о миротворцах на Донбассе

"Очевидно, Кремль глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа серьезно подумывает о поставке Украине современного оборонительного оружия. Это весьма усложнит любую возможность для России в будущем нанести удар по Украине своими регулярными войсками, как она сделала это в августе 2014 года и в феврале 2015 года", – идет речь в статье.

По мнению Бильдта, администрация Трампа, несомненно, должна приступить к поставкам оружия – почему Украине должно быть отказано в праве на защиту?

"Но США и ЕС должны одновременно заняться вопросом миротворческой миссии. Они обязаны изобличить Путина и представить предложения по эффективной миротворческой миссии для реализации "минских соглашений", которые предусматривают проведение выборов на оккупированных территориях, вывод российских войск и возвращение Украине контроля над ее границей", – отмечает дипломат.

Политик напоминает о прецеденте, когда миссия ООН взяла под контроль сербско-сепаратистскую часть Хорватии, разоружила ее, установила порядок и постепенно восстановила уважение к международной границе между Сербией и Хорватией.

"Это не было совершенным во всех отношениях, а Донецкий и Луганский сепаратистские регионы намного больше. Задача экономической ревитализации также на порядок масштабнее. Но по сравнению с решением проблем в Афганистане, попытками решить вопрос в Ираке или ситуации в Сирию, это выход", – считает экс-дипломат.

"Ничто из этого не будет возможным, если Кремль не будет заинтересован в выходе из углубляющейся трясины в Украине... Сейчас мы видим первый маленький признак какого-то прогресса. Западу следует взять его на себя и продвигать вперед подлинные варианты поддержания мира", – отмечает Бильдт.

"То, что Донбасс нуждается в мире, это очевидно. Уже около 10 000 человек погибли в конфликте. И Украине нужен мир, чтобы продвигать демократические реформы. Также и для России мир может стать ключом не только к более конструктивным отношениям с Западом, но и к долгосрочному примирению с Украиной, которая в противном случае рискует стать вечным врагом России", – резюмирует он в статье.

Как известно, 5 сентября Путин поручил министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.



По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон – для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. н "ДНР" и "ЛНР".

Представители Украины в трехсторонней контактной группе по решению конфликта на Донбассе заявили, что Путин подменяет понятия и обесценивает саму идею миротворцев.

Валентина Романенко, УП