Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кучма: Позиция России по миротворцам – неприемлема

Пятница, 8 сентября 2017, 13:51

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что формат ввода миротворцев на Донбасс, который предлагает Россия, совершенно не устраивает Украину.

Об этом он сказал на брифинге в Днепре перед вручением стипендий президентского фонда "Украина" в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Россия хочет загнать в такой угол эту ситуацию, что потом не будем знать, как выйти", - сказал он.

Реклама:

Кучма также отметил, что в том виде, в котором Россия предлагает введение миротворческих войск, "нас это абсолютно не устраивает".

Он выразил надежду, что если миротворческие войска и будут введены в Украину, то они должны находиться на всей территории страны: "Миротворческие войска должны стоять на всей территории Украины".

Он не исключил, что миротворческие войска могут стоять на линии соприкосновения, "но на украинско-российской границе обязательно, граница – святая святых".

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, 5 сентября Путин заявил, что поручает министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.

По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон - для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями так называемых  "ДНР" и "ЛНР".

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе по решению конфликта на Донбассе заявили, что Путин подменяет понятия и обесценивает саму идею миротворцев.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что присутствие россиян в миротворческой миссии невозможно, как и переговоры на эту тему с пророссийскими боевиками.

Темы: РосcиямиротворцыДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Росcия
Враг в зеркале
КНДР готова заключить соглашение с Россией о поставках оружия – FT
Контрнаступление Сил обороны заставило оккупантов изменить систему управления – ISW
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: