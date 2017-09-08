Украденные РФ украинские буровые установки охраняют вооруженные люди

Украинские правоохранители и представители "Черноморнефтегаз", "Нафтогаз Украины" вышли в Северо-западную часть Черного моря, где осмотрели украинские буровые установки, морские стационарные установки и другую технику для добычи природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Указывается, что было осмотрено 4 самоподъемные плавучие буровые установки "Петр Годованец", "Украина" ("Независимость"), "Сиваш", "Таврида", 6 морских стационарных платформ "Штормовая-17", "МСП - 2", "МСП - 4", "МСП - 5", "МСП - 7", "МСП-18", 5 блок-кондукторов № 1, № 10, № 11, № 13, № 23 и морской буксир "Центавр".

"В ходе осмотра установлено, что на всех указанных объектах находятся вооруженные лица. На двух самоподъемных плавучих буровых установках "Петр Годованец", "Украина" ("Независимость") изменено их название на "Крым-1", "Крым-2". Также на двух самоподъемных плавучих буровых установках "Крым-2" и "Сиваш" поднят флаг Российской Федерации", - сообщает пресс-служба ГПУ.

Также в сообщении отмечается, что на указанных газовых месторождениях неустановленными вооруженными лицами осуществляется незаконная добыча природного газа.

"Согласно специальных разрешений на пользование недрами, выданных Госгеонедрами Украины, такое право предоставлено ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз"", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что самоподъемные плавучие буровые установки были приобретены за счет "Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз". На их закупку было потрачено более 11 млрд 655 млн гривен.

Сейчас прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам захвата и угона 27 судов и 4 самоподъемных плавучих буровых установок, незаконной разработки природных ресурсов в исключительной морской экономической зоне Украины и добычи природного газа и газа, растворенного в нефти, без наличия специального разрешения на пользования участком недр.

Как известно, российское "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которое после аннексии Крыма незаконно завладело активами украинской компании "Черноморнефтегаз", ежегодно на шельфе Черного моря добывает 2 млрд куб. м природного газа.

Ранее сообщалось, что вопреки нормам международного морского права Россия ищет газ в украинской акватории Азовского моря.

Украинская правда