Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украденные РФ украинские буровые установки охраняют вооруженные люди

Пятница, 8 сентября 2017, 14:52

Украинские правоохранители и представители "Черноморнефтегаз", "Нафтогаз Украины" вышли в Северо-западную часть Черного моря, где осмотрели украинские буровые установки, морские стационарные установки и другую технику для добычи природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Указывается, что было осмотрено 4 самоподъемные плавучие буровые установки "Петр Годованец", "Украина" ("Независимость"), "Сиваш", "Таврида", 6 морских стационарных платформ "Штормовая-17", "МСП - 2", "МСП - 4", "МСП - 5", "МСП - 7", "МСП-18", 5 блок-кондукторов № 1, № 10, № 11, № 13, № 23 и морской буксир "Центавр".

"В ходе осмотра установлено, что на всех указанных объектах находятся вооруженные лица. На двух самоподъемных плавучих буровых установках "Петр Годованец", "Украина" ("Независимость") изменено их название на "Крым-1", "Крым-2". Также на двух самоподъемных плавучих буровых установках "Крым-2" и "Сиваш" поднят флаг Российской Федерации", - сообщает пресс-служба ГПУ.

Также в сообщении отмечается, что на указанных газовых месторождениях неустановленными вооруженными лицами осуществляется незаконная добыча природного газа.

"Согласно специальных разрешений на пользование недрами, выданных Госгеонедрами Украины, такое право предоставлено ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз"", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что самоподъемные плавучие буровые установки были приобретены за счет "Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".  На их закупку было потрачено более 11 млрд 655 млн гривен.

Сейчас прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам захвата и угона 27 судов и 4 самоподъемных плавучих буровых установок, незаконной разработки природных ресурсов в исключительной морской экономической зоне Украины и добычи природного газа и газа, растворенного в нефти, без наличия специального разрешения на пользования участком недр.

Как известно, российское "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которое после аннексии Крыма незаконно завладело активами украинской компании "Черноморнефтегаз", ежегодно на шельфе Черного моря добывает 2 млрд куб. м природного газа.

Ранее сообщалось, что вопреки нормам международного морского права Россия ищет газ в украинской акватории Азовского моря.

Украинская правда

Темы: Росcиянефтьаннексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Росcия
В Кремле отрицают, что согласились на продолжение "зерновой инициативы"
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
ЮАР просила прислать на саммит Лаврова вместо Путина
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: