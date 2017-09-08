Количество жертв землетрясения в Мексике возросло до 26

Мощное землетрясение в Мексике унесло жизни не менее 26 человек.



О таком количестве погибших сообщает 8 сентября Reuters со ссылкой на представителей местных властей.



Ранее губернатор южного штата Оахака Алехандро Мурат заявил, в регионе погибли 20 человек: 17 из 20 жертв - в городе Хучитан.



Эпицентр землетрясения магнитудой 8,1 балла на глубине 33 километра в Тихом океане на расстоянии 123 километров к юго-западу от мексиканского города Пихихьяпан, сообщали ранее в Геологической службе США (USGS).



Мексиканские сейсмологи несколько раз корректировали свои оценки мощности землетрясения. Последняя оценка - 8,2 балла, отмечает украинская служба Deutsche Welle.



Толчки ощущались в центральной и южной части Мексики. В городах страны, в том числе и в столице Мехико, люди выбежали из домов на улицы.



Часть Мехико была обесточена, также были включены тревожные сирены. Впоследствии начали поступать сообщения о повреждении зданий в разных регионах юга страны.



По данным службы гражданской обороны Мексики, это землетрясение было самым сильным в стране с 1985 года.





