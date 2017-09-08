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Полиция рассказала подробности стрельбы в Киеве

Пятница, 8 сентября 2017, 17:03

Во время стрельбы на столичной Лукьяновке пострадал автомобиль "Ягуар", а автомобиль "Porsсhe" стал участником ДТП, когда преступники на "Опеле" пытались убежать.

Об этом в эфире 112.ua сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

"Обстреляли" Ягуар ", а "Porsсhe" пострадал, когда преступники пытались убежать, – они его зацепили", - сказал он.

Крищенко добавил, что в перестрелке пострадали иностранцы.

"Они получили многочисленные огнестрельные ранения конечностей, один из мужчин получил также ранение в живот. По предварительным данным, они граждане Киргизии. Сейчас они находятся в 17-й больнице, им оказывают помощь ", - сказал Корищенко.

Причина перестрелки полиции пока неизвестна.

Как известно, около 15:00 на улице Дегтяревской, 38 в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения.

Ирина Балачук, УП

Темы: Киевкриминал
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