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Семья похищенного Гриба получила сообщение от РФ задним числом

Пятница, 8 сентября 2017, 17:20

Более четырех часов адвокат пропавшего в Беларуси и заключенного в краснодарском СИЗО №5 Павла Гриба не может встретиться со своим подзащитным.

Об этом "Украинской правде" сообщила сестра задержанного Ольга Гриб.

По ее словам, в следственном изоляторе адвоката Андрея Сабинина уверяют в том, что он сможет попасть к своему подзащитному только после разрешения следователя. Однако связаться с ним нет никакой возможности.

"Адвокат уже составил соответствующую жалобу, однако увидеться с Пашей у него так и не получилось", - рассказала она.

Сам Сабинин в Facebook написал, что в краснодарском СИЗО к нему вышли представители изолятора и уверяли, в каких хороших условиях находится задержанный.

"К воротам СИЗО ФСБ пришел камерамен и человек с ОНК. Говорят о гражданине, к которому я иду. Аббревиатура настойчиво выясняет, куда пойдет видео и докладывает кому-то по телефону по ходу беседы. После этого идет длинный спич о том, в каких прекрасных условиях он содержится. Я слушаю и даже верю. Пока Белая рубашка не переходит к описанию корзин свежих фруктов, которые есть в каждой камере", - написал Сабинин.

Также он добавил, что к клиенту его так и не пустили

По словам Ольги Гриб, информацию о том, где содержится Павел, семья получила только 7 сентября. При этом сообщение поступило задним числом.

"В консульское отделение в Ростове-на-Дону пришло сообщение о том, что Павел содержится в СИЗО №5, датированное 22.00 25 августа. Но получили его почему-то только вчера. До этого две недели мы вообще не знали, где он и что с ним, хотя и семья, и представители МИД, и омбудсмен направляли все возможные запросы в РФ о предоставлении информации о местонахождении Павла. Однако в ответ была только тишина", - пояснила женщина.

Она подчеркнула, что все это время ее брат находился вне правового поля.

"Мне очень интересно, как Россия будет объяснять этот факт. Ведь она нарушает все возможные нормы законодательства", - добавила Ольга.

Она отметила, что представитель защиты пытался передать Грибу передачу, однако в СИЗО ее не приняли. При этом объяснять причину отказа не стали.

Также Ольга Гриб подтвердила, что адвокат направлял обращение в Европейский суд по правам человека из-за возможности пытки Гриба. И уже получил ответ.

"Европейский суд уже прислал ответ и Украине, и РФ. Но пока мы точно не знаем, что там, потому что не видели электронного дубликата. Надеемся в ближайшее время его получить", - сказала сестра Гриба.

Как известно, российские спецслужбы задержали украинца Павла Гриба 25 августа - на следующий день после пересечения им границы Беларуси - и по состоянию на 7 сентября не допустили к нему ни представителей МИД Украины, ни адвоката.

По предварительной информации, он содержится в краснодарском СИЗО № 5. Однако российские СМИ уверяют, что факт содержания там Гриба им в СИЗО опровергли.

Яна Миланова, УП

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