За Саакашвили в Польше будут незаконно следить спецслужбы – РНС

В партии "Рух нових сил" заявляют, что украинские спецслужбы будут осуществлять незаконные оперативно-розыскные следственные действия на территории Польши, следя за Саакашвили и его сторонниками.

Об этом говорится в сообщении, размещенном 8 сентября на сайте политсилы.

"Это грубое нарушение что влечет за собой тяжелые последствия для международных отношений с Польшей", – говорится в комментарии представителей движения "Рух нових сил".

В политсиле также утверждают, что им из собственных источников стало известно, кто из представителей Государственной пограничной службы Украины может быть задействован во время слежки за активистами РНС и Саакашвили в Польше и при пересечении границы с Украиной.

В частности, на границе и, возможно на территории Польши, будут задействованы следующие оперативники Администрации ГНСУ:

Козик Игорь Валерьевич,

Пименов Александр Александрович,

Мелеогло Сергей Александрович,

Лагутин Александр Владимирович,

Гайфулин Александр Шарифуллиевич,

Коваленко Игорь Дмитриевич,

Ярощук Иван Юрьевич,

Низовец Сергей Иванович,

Коломиец Николай Николаевич,

Тимко Евгений Анатольевич,

Ивегеш Елена Ивановна,

Саливон Мирослав Витальевич,

Балич Орест Олегович,

Коваль Олег Васильевич,

Мозговой Николай Иванович,

Мокан Светлана Викторовна,

Войтенко Александр Николаевич,

Бернадский Максим Витальевич,

Мазур Александр Иванович,

Бучковский Алексей Владимирович,

Круглик Ольга Владимировна,

Другаль Максим Николаевич,

Деревенский Иван Степанович.

У партии также есть информация о 8 автомобилях, которые могут осуществлять незаконную слежку за Саакашвили.

"Особая примета всех автомобилей-очень сильное тонирование всех окон. Номерные знаки могут использоваться разных областей Украины. Ранее точно использовались Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Одесской, Львовской, Житомирской областей, а также г. Киева", - заявляют представители РНС.

Также, по их информации, точно будут использоваться машины с номерными знаками: АА 7326 ТС, АА 7103 СИ, АА 8214 ИК.

В РНС убеждены, что такие действия могут вызвать международный скандал.

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, выданного ему в мае 2015 года.

Формальным основанием для прекращения гражданства стало якобы сокрытие им в 2015 году информации об уголовных делах против него в Грузии.

Сейчас Саакашвили находится заграницей и но анонсировал намерение вернуться в Украину 10 сентября.

Украинские пограничники заявляли, что не собираются пускать его в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.

Также 5 сентября Министерство юстиции Украины подтвердило, что получило третий запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу Саакашвили.