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У Саакашвили говорят, что встречи с Коломойским не было

Пятница, 8 сентября 2017, 19:59

Информация о встрече бывшего председателя Одесской областной госадминистрации Михеилом Саакашвили с олигархом Игорем Коломойским не соответствует действительности.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж.

"Информация о встрече - это фейк. Встречи не было", - сказала она, предоставив комментарий только через 5 часов после появления информации о встрече.

Ранее сообщалось, что Саакашвили и Коломойский 7 сентября встретились в Женеве в отеле "Four seasons".

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, выданного в мае 2015 года.

Саакашвили заявлял, что 10 сентября прибудет из Польши на границу и через пункт пропуска "Краковец" попытается въехать в Украину. Он путешествует с украинским паспортом.

Между тем, Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.

Министерство юстиции Украины заявило, что перешлет его в Генеральную прокуратуру для проверки, а в ГПУ заявили, что решение будет принимать Минюст.

Источники в руководстве ГПУ заявляли ранее, что, если Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит третий запрос об экстрадиции, – его выдадут.

Народные депутаты от партии "Самопомич" планируют встречать Саакашвили на КПП "Краковец" 10 сентября, как и представители "Демальянса".

В свое время Саакашвили конфликтовал с Коломойским, который владеет, в частности, авиа- и медиабизнесом. Но в июле экс-руководитель Днепропетровской области заявил, что "лишение гражданства Саакашвили – это позорное пятно на репутации Украины", и в случае лишения гражданства самого олигарха присутствие Саакашвили в этом ряду "будет очень почетным".

Украинская правда

Темы: СаакашвилиКоломойский
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