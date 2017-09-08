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Полицию Киева перевели на усиленный вариант несения службы

Пятница, 8 сентября 2017, 20:41

Столичная полиция в пятницу вечером перешла на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"К обеспечению правопорядка и патрулирования города будут задействованы все подразделения столичной полиции. В частности, правоохранители усилят меры безопасности в центральной части города, а также на станциях и в вагонах метрополитена, на железнодорожных вокзалах и в местах массового пребывания граждан", - говорится в сообщении.

Согласно информации, к усиленному патрулированию будут привлекать работников территориальных управлений, управления полиции в метрополитене, сотрудников полков полиции особого назначения, патрульной полиции, кинологов и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как известно, в Киеве, на улице Дегтяревской, 38, днем ​​неизвестные обстреляли автомобиль, в результате чего 2 человека получили огнестрельные ранения.

Позже в другом районе, на Бессарабке, взорвалось авто - погиб мужчина, женщина и ребенок были госпитализированы.

Украинская правда

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Темы: Киевполиция
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