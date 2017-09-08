Полицию Киева перевели на усиленный вариант несения службы

Столичная полиция в пятницу вечером перешла на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"К обеспечению правопорядка и патрулирования города будут задействованы все подразделения столичной полиции. В частности, правоохранители усилят меры безопасности в центральной части города, а также на станциях и в вагонах метрополитена, на железнодорожных вокзалах и в местах массового пребывания граждан", - говорится в сообщении.

Согласно информации, к усиленному патрулированию будут привлекать работников территориальных управлений, управления полиции в метрополитене, сотрудников полков полиции особого назначения, патрульной полиции, кинологов и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Практически на всех выездах из города стоят патрули,идет досмотр автомобилей. Образовались пробки в направлении Одессы, Борисполя, Вышгорода pic.twitter.com/Svc2phIoeq — Авто Киев (@auto_kiev) September 8, 2017

Как известно, в Киеве, на улице Дегтяревской, 38, днем ​​неизвестные обстреляли автомобиль, в результате чего 2 человека получили огнестрельные ранения.

Позже в другом районе, на Бессарабке, взорвалось авто - погиб мужчина, женщина и ребенок были госпитализированы.

Украинская правда