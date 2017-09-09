Президент США Дональд Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы до 24 сентября 2018 года.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Срок действующего эмбарго истекает 14 сентября 2017 года.

"Я принял решение, что продолжение этих мер по отношению к Кубе в течение 1 года отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Президент США Барак Обама в 2015 году инициировал политику потепления отношений с Кубой.



В рамках потепления отношений между США и Кубой были восстановлены дипломатические отношения, а также в марте 2016 года состоялся исторический визит Обамы в Гавану. Тем не менее, все это время, несмотря на личную позицию Обамы, а также на призывы ООН снять экономическое эмбарго с Кубы, большая часть ограничительных мер в отношении Гаваны сохранялась.



В июле 2017 года президент США Дональд Трамп отменил договоренности Обамы в отношении Кубы.