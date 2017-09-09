Появилось видео момента взрыва авто Махаури

В сети появилось видео момента взрыва автомобиля в центре Киева, в результате которого погиб Тимур Махаури.

Видео с камеры наблюдения размещено в YouTube.

Из него видно, что автомобиль медленно двигался в пробке, вокруг было множество других машин.

На 53 секунде видео видно взрыв. Позже к месту происшествия начали сходиться люди.

Ранее советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрыва, в результате которого погиб Махаури, составляла от 600 грамм до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Вид взрывного устройства выясняется.

Как известно, вечером 8 сентября в центре Киева на улице Павла Скоропадского взорвалось авто Toyota Camry с грузинскими номерами. В машине находились трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, здоровью ребенка угрозы нет.



Позже выяснилось, что погибшим был Темур Махаури.

Глава департамента по связям с общественностью МВД Артем Шевченко заявил, что "этот человек вряд ли являл собой пример законопослушного гражданина".

Пресс-служба СБУ заявила, что Али Тимаев, известный как Тимур Махаури, всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова.

Украинская правда