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Военные на первой линии в АТО получат 10 тысяч доплаты

Суббота, 9 сентября 2017, 13:17

Украинские военные получат 10 тысяч гривен доплаты за пребывание на первой линии в зоне проведения АТО.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе визита в Винницкую область 9 сентября.

Он отметил, что доплата военным за пребывание в зоне АТО значительно повышена, одно из последних повышений состоялось в августе 2017 согласно проекту постановления, которым изменены начисления денежного довольствия военным.

Президент добавил, что в текущем году военнослужащие Нацгвардии получат более 450 квартир.

"В этих сложных условиях мы особенно ценим и поддерживаем Вооруженные силы Украины и Нацгвардию ... Я, правительство и парламент делаем все для увеличения уровня денежного обеспечения, чтобы улучшить состояние материально-технического обеспечения гвардии, получить новые образцы вооружения", - отметил Порошенко.

Как известно, ранее в Минобороны сообщали, что ежемесячный оклад военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения АТО на Донбассе, будет увеличен с сентября текущего года.

В августе президент Украины заявил об увеличении денежного содержания военнослужащих ВСУ определенных специальностей в зоне АТО: летчиков, десантников, спецназовцев, танкистов, механиков-водителей и других направлений. Обеспечение военных на первой линии увеличено до 10 тыс. гривен в месяц, на второй линии - до 4,5 тыс. гривен. 

Украинская правда

Темы: АТОПорошенкоденьги
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