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Украина представит на Генассамблее ООН "ряд инициатив" по агрессии РФ

Суббота, 9 сентября 2017, 17:02

На 72-й сессии Генассамблеи ООН Украина готовится представить ряд инициатив, касающихся российской агрессии.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью "Укринформу".

"Есть еще ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы "не раскрывать все карты" заранее для нашего бывшего стратегического партнера. Но они (российская сторона - ред.) должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей" , - отметил он.

По словам Ельченко, "это множество вопросов".

"Генассамблея имеет шесть главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации, и в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет. Конечно, это все будет касаться агрессии РФ против Украины", - добавил он.

Вместе с тем, Ельченко отметил изменение стиля поведения российской делегации в ООН с назначением нового постоянного представителя Василия Небензи вместо умершего Виталия Чуркина.

"Говорить об изменении тактики видимо еще рано, новый постпред России работает всего месяц. Однако заметно, что очень резко изменился стиль, и я сказал бы, к лучшему. Это конечно не означает изменения позиции России, но нет той наглости и нескрываемой злости по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин", - сказал представитель Украины в ООН.

Ельченко выразил надежду, что это приведет "и к определенному изменению тактики в позитивном ключе для нас".

Темы: ООНРосcия
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