Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ: На Донетчине меньше огня, на Луганщине - без нарушений "тишины"

Суббота, 9 сентября 2017, 18:08

Миссия ОБСЕ зафиксировала сокращение количества нарушений режима "тишины" в Донецкой области, в Луганской области наблюдатели не зафиксировали ни одного такого нарушения.

Об этом речь идет в отчете миссии по состоянию на 7 сентября, размещенном на сайте организации.

В частности, в Донецкой области миссия констатировала 10 взрывов против около 70, зафиксированных накануне. 

"Поздно вечером 6 сентября, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Горловка, наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения в 3–4 км к северо-западу. В течение 7 сентября в Горловке наблюдатели слышали 3 взрыва неопределенного происхождения в 3–6 км к западу и северо-западу от своей позиции", - отмечается в сообщении миссии. 

Также 6 сентября, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск, наблюдатели слышали 4 взрыва неопределенного происхождения. 

Взрывы камера СММ ОБСЕ также зафиксировала в ночь на 7 сентября в районе Широкино, и 7 сентября у КПВВ   возле Майорска. 

В Луганской области наблюдатели не зафиксировали ни одного случая нарушения режима прекращения огня, против около 40 взрывов в течение предыдущего отчетного периода. 

Вместе с тем, по данным миссии, вблизи н.п. Попасная беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал наличие вооружения в нарушение соответствующих линий отвода.

"5 сентября в подконтрольных правительству районах  БПЛА ОБСЕ обнаружил 3 миномета (2Б11 "Сани", 120 мм) возле г. Попасная, что является нарушением линий отвода", - отметили в миссии. 

По данным наблюдателей, возле Попасной зафиксированы свежие воронки по обе стороны от линии соприкосновения.

"В подконтрольном правительству районе недалеко от Попасной БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал более 50 свежих воронок, по оценкам, от разрывов гранат автоматического гранатомета (АГС-17 или АГС-30, 30 мм) и 82-мм минометных мин", - отмечается в сообщении.

Украинская правда 

Темы: ОБСЕДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: