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НАБУ расследует 72 производства по е-декларациям

Суббота, 9 сентября 2017, 18:32

Детективы НАБУ расследуют 72 уголовных производства по результатам анализа электронных деклараций, однако о подозрении сообщено всего двум лицам.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

"Состоянием на конец августа мы расследуем 72 производства по результатам анализа электронных деклараций. Речь идет как о незаконном обогащении (ст. 368-2 Уголовного кодекса), так и о внесении заведомо недостоверных данных в декларацию (ст. 366-1 Уголовного кодекса). На сегодняшний день о подозрении сообщено двум людям", – указал он. 

По словам Сытника, некоторые дела подошли к стадии объявления подозрения, по некоторым делам подозрения уже объявлены, некоторые — обсуждаются с прокуратурой. Рассмотрение некоторых дел, при этом, затягивается в суде.

По мнению директора НАБУ, самый большой негатив в процессе рассмотрения дел по декларациям –  отсутствие практики и затягивание в суде.

"Это несет огромные риски для всего процесса декларирования. Поскольку отсутствие приговоров по этой категории дел приводит к тому, что процесс электронного декларирования может перерасти в процесс амнистии", – заключил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУдекларации
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