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В Одессе экс-соратника Саакашвили поймали на взятке

Суббота, 9 сентября 2017, 19:08

Работники прокуратуры и СБУ разоблачили и задержали начальника одного из департаментов Одесской ОГА получении 2 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры со ссылкой на прокуратуру Одесской области, которая осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Начальника департамента задержали 8 сентября. По данным следствия, чиновник получил неправомерную выгоду от гражданина за оформление документов, удостоверяющих наличие спортивного разряда.

Вместе с тем, пресс-служба областного управления СБУ отметила, что чиновник систематически требовал деньги от местных спортсменов за получение спортивных разрядов. "Стоимость услуги" составляла от сотен до нескольких тысяч долларов США.

В то же время, "Думская" сообщает, что задержанный – начальник управления молодежной политики и спорта Одесской облгосадминистрации, майдановец Вячеслав Березуцкий.

Чиновника задержали на углу Бунина и Ришельевской. В "Тойоте" Березуцкого нашли 2000 долларов США и 8 тысяч гривен. Сам он утверждает, что меченые деньги ему подкинули.

Вячеслав Березуцкий — один из основателей одесского "Автомайдана", участник революции 2014 года. Назначение в ОГА получил при губернаторе Михаиле Саакашвили.

В июле 2016 он поссорился с "командой реформаторов", назвав коллег "проходимцами". При этом работать в администрации продолжил.

"Интересно, что, если верить декларации, у Березуцкого нет ни дома, ни машины (в том числе "Тойоты Авалон", в которой его задержали), а живет он на одну зарплату, которая составила в прошлом году 56 тысяч 590 грн, или 4715 грн в месяц", - пишет издание.

Украинская правда

Темы: ОдессаСБУпрокуратуравзятка
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