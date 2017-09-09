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Канада и Украина договариваются о совместном кинопроизводстве

Суббота, 9 сентября 2017, 20:59

Канада поддержала предложение Украины провести переговоры по Соглашению о совместном кинопроизводстве.

Как сообщили в посольстве Украины в Канаде, соответствующее письмо посол Украины в Канаде Андрей Шевченко получил от министра канадской наследия Мелани Жоли.

Отмечается, что министр канадского  наследия предлагает в переговорах использовать "новое модельное соглашение", разработанное Канадой. В ближайшее время стороны должны определить официальных переговорщиков для начала работы над документом.

Ожидается, что сделка откроет дополнительные возможности для сотрудничества между кинопроизводителями обоих государств, упростит юридическую базу и снизит себестоимость производства.

Интерфакс-Украина 

Темы: Канадакино
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