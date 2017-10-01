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В сирийском Идлибе при авиаударах погибли 28 мирных жителей

Воскресенье, 1 октября 2017, 03:55

В результате авиаударов в ночь на субботу в сирийской провинции Идлиб погибли 28 мирных жителей, среди которых 4 ребенка.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Удары были нанесены по деревне Арманаз в нескольких километрах от турецкой границы.

Спасатели заявляют, что с 19  сентября, когда боевики начали наступление на районы, контролируемые правительством, в результате авиаударов России и Сирии погибло уже множество мирных жителей. При этом РФ и Дамаск отрицают свою причастность, заявляя, что их авиаудары нацелены только на боевиков.

Ранее на этой неделе Турция заявила, что в результате российских бомбардировок были убиты мирные жители и повстанцы.

Темы: Сирия
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