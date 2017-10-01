Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве с 1 октября закроют движение на участке Набережного шоссе

Воскресенье, 1 октября 2017, 07:23

В Киеве в связи с ремонтом с 1 октября будет закрыто движение транспорта на участке Набережного шоссе.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"С 01.10.2017 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту Набережного шоссе движение транспорта на участке от станции метро "Днепр" в направлении Почтовой площади будет закрыто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта на этом участке будет организовано по встречному направлению.

Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Все новости...
Киев
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: