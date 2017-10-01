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Референдум в Каталонии: СМИ сообщили о первых столкновениях в Барселоне

Воскресенье, 1 октября 2017, 10:33
Референдум в Каталонии: СМИ сообщили о первых столкновениях в Барселоне
Марта Родригес

В Каталонии в 9.00 по местному времени на фоне столкновений с полицией началось голосование на референдуме о независимости.

Как сообщает El Pais, начало голосования было ознаменовано столкновениями с Национальной гвардией Испании.

В частности, сообщается о стычках с полицией вблизи бывшей правительственной здания Барселоны Concell de Cent . На видео, которое приводит издание, видно, как люди с поднятыми руками окружили небольшой отряд полиции. При этом отдельные граждане пытаются вступить в противостояние с силовиками.

Кроме того, в соцсетях размещают фотографии с большим количеством правоохранителей, которые прибыли на участок в Жироне, где должен голосовать лидер Каталонии Карлес Пуджемон.

Также стычки с полицией происходят на участке в школе Жауме Балмес в Барселоне.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

Подробнее о референдуме в Каталонии читайте в статье "Развод по-каталонски: сможет ли Мадрид остановить референдум и распад Испании".

Европейская правда

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Темы: Испанияреферендум
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