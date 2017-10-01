В сети распространяют фото раненых в столкновениях с полицией каталонцев

В Каталонии после начала референдума о независимости в ходе столкновений с полицией несколько человек получили ранения.

Фото раненых распространяют пользователи соцсетей, передает "Европейская правда".

Hoy el mundo verá de qué es capaz España y su democracia de pacotilla. Vergüenza!! pic.twitter.com/7aMCKl65Xa — Anita Botwin (@AnitaBotwin) October 1, 2017

СМИ также сообщают о минимум одном раненом на участке в Жироне где голосовал лидер Каталонии Карлес Пуджемон.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди у участков, чтобы не позволить полиции их заблокировать. Правительство Каталонии разрешил избирателям голосовать на любом доступном участке.

Голосование началось в 9.00, в Барселоне произошло несколько столкновений избирателей с полицией, которая пытается заблокировать избирательные участки.