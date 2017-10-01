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В сети распространяют фото раненых в столкновениях с полицией каталонцев

Воскресенье, 1 октября 2017, 11:42
В сети распространяют фото раненых в столкновениях с полицией каталонцев

В Каталонии после начала референдума о независимости в ходе столкновений с полицией несколько человек получили ранения.

Фото раненых распространяют пользователи соцсетей, передает "Европейская правда".

СМИ также сообщают о минимум одном раненом на участке в Жироне где голосовал лидер Каталонии Карлес Пуджемон.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди у участков, чтобы не позволить полиции их заблокировать. Правительство Каталонии разрешил избирателям голосовать на любом доступном участке.

Голосование началось в 9.00, в Барселоне произошло несколько столкновений избирателей с полицией, которая пытается заблокировать избирательные участки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Испанияреферендум
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