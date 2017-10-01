Лидер Каталонии: полиция Испании стреляет в людей резиновыми пулями

Глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанскую государство в неоправданном насилии в отношении мирных граждан.

Об этом сообщает El Pais.

"Необоснованное и безответственное насилие испанского государства очевидно" - заявил Пуджемон.

"Неоправданное насилие, резиновые пули, изъятие урн и документов для голосования, блокирование школ – все это создает неприглядный внешний образ государства и этот позор будет сопровождать его вечно", - подчеркнул он.

Об использовании резиновых пуль полицией сообщают также очевидцы.

"Сегодня Испанская государство потеряло больше всего за всю свою историю, Каталония же выиграла", - добавил лидер Каталонии.

Spain occupation police in #Catalonia uses rubber-bullets. They're FORBIDDEN in our territory #HumanRights violationpic.twitter.com/JZ5Qgw1DlD — David d'Enterria *X (@denterd) October 1, 2017

Els polis han de fugir disparant per obrir-se cami. Disparen al cos. Gent ferida. pic.twitter.com/Vts4EAE4wN — Jordi Graupera (@JordiGraupera) October 1, 2017

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. В то же время СМИ сообщают, что на многих участках голосование проходит мирно.

Европейская правда