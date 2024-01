Лидер Каталонии: полиция Испании стреляет в людей резиновыми пулями

Глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанскую государство в неоправданном насилии в отношении мирных граждан.

Об этом сообщает El Pais.

"Необоснованное и безответственное насилие испанского государства очевидно" - заявил Пуджемон.

"Неоправданное насилие, резиновые пули, изъятие урн и документов для голосования, блокирование школ – все это создает неприглядный внешний образ государства и этот позор будет сопровождать его вечно", - подчеркнул он.

Об использовании резиновых пуль полицией сообщают также очевидцы.

"Сегодня Испанская государство потеряло больше всего за всю свою историю, Каталония же выиграла", - добавил лидер Каталонии.

Spain occupation police in #Catalonia uses rubber-bullets. They're FORBIDDEN in our territory #HumanRights violationpic.twitter.com/JZ5Qgw1DlD