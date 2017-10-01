Мотузяник: Боевики продолжают вести огонь на всех направлениях

За прошедшие сутки на востоке страны боевики продолжали вести огонь на всех направлениях, в результате чего трое украинских военных получили ранения.

Об этом на брифинге в воскресенье сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает Украинский кризисный медиа-центр.

За прошедшие сутки на Донецком направлении украинские военные зафиксировали 10 случаев нарушения режима тишины, на Мариупольском - девять.

"На Луганском направлении боевики совершили один обстрел в Станице Луганской. Инцидент произошел вчера еще до рассвета", - отметил Мотузяник.

На Донецком направлении бои шли на участке Каменка - Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка". Незаконные вооруженные формирования чаще открывали огонь во второй половине дня.

"Боевики не применялись тяжелого вооружения. Также по одному обстрела произошло в майорских и Песках, оба из которых - в темное время суток", - сказал полковник.

На Мариупольском направлении беспокойно было в Богдановке, а также на участке Павлополь-Широкино.

"Почти во всех случаях украинские войска открывали огонь. В Широкино противник применял минометы. Значительная часть обстрелов была достаточно длительной - час или больше", - уточнил представитель Минобороны по АТО.

Так, в результате боевых действий за прошедшие сутки ни один украинский военный не погиб, трое - получили ранения.