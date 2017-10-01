Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат Госдумы России приехал в оккупированный Донецк

Воскресенье, 1 октября 2017, 14:50
Депутат Госдумы России приехал в оккупированный Донецк

Депутат Госдумы России, член фракции Коммунистической партии Казбек Тайсаев приехал в оккупированный Донецк на показ фильма "Крым", посвященному аннексии полуострова.

Об этом сообщили "Новости Донбасса".

Сайт сепаратистов "ДАН" опубликовал фото, на которых в зале кинотеатра "Звездочка" Тайсаев вместе с главой так называемой "Компартии ДНР" Борисом Литвиновым.

"Их обнимает художница, супруга бывшего заместителя так называемого главы администрации Донецка Игоря Пономаренко - Татьяна Пономаренко-Левераш. В апреле 2016 года Игорь Пономаренко был арестован в Донецке членами "ДНР", - пишут "Новости Донбасса".

Как отмечается в сообщении, Борис Литвинов - один из организаторов сепаратистского движения, автор "Акта и Декларации независимости ДНР". В 2014 году стал членом так называемого "Народного совета ДНР", однако 6 мая 2016 года с него сняли "депутатские полномочия" из-за "утраты доверия".

Кроме того, в кинотеатре также присутствовала Екатерина Губарева. Она вхдит входит во фракцию "Свободный Донбасс", которая позиционирует себя как "оппозиционная", так называемого "Народного совета".

Как сообщили росЗМИ, 3 сентября в Донецке взорвали авто "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева.

Советник главы МВД Шкиряк утверждает, что Тимофеев проводил кулуарные переговоры с кураторами Кремля о возможности занять место главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко.

В начале сентября в соцсетях и некоторых СМИ распространялась информация о возможных кадровых изменениях среди "руководства" оккупированных территорий Донбасса, а "российские власти рассматривают вариант замены глав группировок "ДНР" и "ЛНР".

Среди фамилий потенциальной замены - "ДНР" якобы может возглавить экс-депутат Партии регионов Александр Бобков, а "ЛНР" - лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга.

Кроме того, среди фигурантов возможных новых руководителей был и так называемый "вице-премьер ДНР по вопросам экономики" Александр Тимофеев, который "поставил себе целью заменить Захарченко на должности главы "ДНР".

Темы: ДонецкРосcияГосдума
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Все новости...
Донецк
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: