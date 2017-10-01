Жебривский: В Авдеевке восстановили 68 домов, поврежденных обстрелами
Воскресенье, 1 октября 2017, 16:25
В Авдеевке восстановлены 68 частных домов, поврежденных в результате обстрелов со стороны боевиков, еще в 7 домах проводятся ремонтные работы.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Он напомнил, что бригады из сотрудников ГосЧС работают с 5 августа.
По словам Жебривского, средства на строительные материалы выделены из областного бюджета, часть необходимого предоставляют международные организации, в частности, Красный Крест.
В помещениях, где проживают пожилые люди, ремонтные работы крыш и фасадов, по словам главы облВГА, проводить вместе с внутренними ремонтами.
Украинская правда