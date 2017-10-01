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В Москве устроили акцию в поддержку Умерова и Чийгоза

Воскресенье, 1 октября 2017, 19:18
В Москве устроили акцию в поддержку Умерова и Чийгоза

В Москве участники российской инициативы "Стратегия-30" провели акцию "День политзека", в ходе которой призвали к освобождению российских и крымских политзаключенных и отмене репрессивных статей уголовного кодекса РФ.

Как сообщает Крым. Реалии, акция прошла на Тверской улице.

Участники акции держали плакаты в поддержку людей, преследуемых властями по политическим мотивам -  фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир", осужденных в Крыму лидеров крымскких татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, а также крымского журналиста Николая Семены и Николая Клыха.

Активисты призвали к отмене статей уголовного кодекса России, по которым судят тех, кто несогласен с политикой Кремля - ст. 280 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", 281 "Диверсия" и 205 - "Террористический акт". 

 
 

Говоря о приговоре Семене, одна из организаторов акции Вера Лаврешина отметил, что это - "приговор свободе слова и окончательный приговор журналистике в Российской Федерации".

"Приговорили журналиста Семену за его профессиональную деятельность, что формулировалось как призывы к сепаратизму, за то, что он был не согласен с оккупацией Крыма", - отметила она.

Задержаний активистов полицией не было.

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныеРосcияКрым
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