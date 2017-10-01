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За митинг против цензуры в интернете в Москве задержали более 20 человек

Воскресенье, 1 октября 2017, 20:18

В Москве прошел митинг против цензуры в интернете, полиция проводила задержания участников акции.

По данным "ОВД-Инфо", в  отдел по району Замоскворечье задержанных привезли в нескольких автозаках.

В одном из них находились 16 человек, во втором 5, из них двое - участники группы SERB (Русское освободительное движение).

Спустя несколько часов из Замоскворецкого отдела полиции людей после дачи объяснений стали отпускать без протоколов. 

Организаторами несогласованных митингов выступили активисты движения "Артподготовка", инициаторы акции утверждают, что сотрудники российского YouTube удаляют каналы и видеоролики оппозиционных блогеров "под надуманными предлогами" и способствуют "накруткам провластных каналов".

Темы: Росcияцензураинтернетмитинги
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