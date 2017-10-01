В РФ умер еще один офицер, воевавший в Сирии

В Москве скончался командир 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии.

Как сообщает мурманское СМИ "Северпост", Федянин подорвался на фугасе, после чего был срочно госпитализирован в Россию.

Минобороны РФ о гибели офицера морской пехоты в Сирии не сообщало.

По данным Deita, Федянин пострадал от того же артиллерийского обстрела боевиков "Исламского государства", в котором погиб российский генерал Валерий Асапов.

Как сообщал ранее "InformNapalm", подразделения 61-й бригады морской пехоты Северного флота дислоцировались на границе с Украиной в 2014 году во время оккупации Донбасса Россией.

Бригада располагалась в районе Каменск-Шахтинска Ростовской области.