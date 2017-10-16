НАБУ: Трофименко сообщено о подозрении

Задержанному в понедельник инвестору компании "Трейд Коммодити" Владимиру Трофименко сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Об этом УП сообщили в пресс-службе НАБУ.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали фактического владельца коммерческого предприятия по подозрению в растрате средств госбюджета в особо крупных размерах при закупке топлива для Министерства обороны.

"По версии следствия, задержанный по предварительному сговору со служащими Минобороны Украины совершивших преступление, в результате которого государству нанесен ущерб в сумме более 149 млн гривен. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного ч.5 ст.191 - "Присвоение растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - говорится в сообщении НАБУ.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

По данным ведомства, досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

На уточнение УП в ведомстве отметили, что речь идет именно о Трофименко, о задержании которого ранее сообщили в пресс-службе компании "Трейд Коммодити".

Задержание Трофименко состоялось почти сразу после его совместной пресс-конференции с другим инвестором "Трейд Коммодити" Андреем Адамовским, которая состоялась в понедельник утром.

Адамовский и Трофименко в частности обвинили НАБУ в необоснованности уголовного дела против "Трейд Коммодити".

Также Адамовский заявил, что является инвестором "Трейд Коммодити" и отрицает связь с этой компанией депутата Александра Грановского.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны ИгоряПавловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для МОУ. Игорь Павловский арестован на 2 месяца.

12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще 2 чиновникам Минобороны в растрате госсредств при закупке топлива.

По мнению НАБУ и САП, "Трейд Коммодити" причастна к преступной схеме по закупке топлива: следователи подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гарькавого.

По данным СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица ООО "Трейд Коммодити" (Каменское) бежали.

Олег Твердь, УП