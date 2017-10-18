Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Встреча Порошенко с нардепами сорвана

Среда, 18 октября 2017, 20:35
Встреча Порошенко с нардепами сорвана

Президент Украины Петр Порошенко отказался встретиться с народными депутатами, представителями Большой политической реформы.

Об этом сообщили народные депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко в Facebook.

"Группа депутатов пришла в администрацию президента для встречи с Порошенко. Администрация отказалась принять группу депутатов в полном составе: Мустафа Найем, Светлана Залищук, Юрий Деревянко, Юрий Левченко и я", - написал Лещенко.

Первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук сообщил, что готов принять лишь трех депутатов - без Левченко и Деревянко, потому что их не было в списке государстенной охраны.

"Мы не считаем возможным принимать участие в такой встрече без коллег", - подытожил Лещенко.

Как сообщалось, 18 октября Найем заявил, что он и еще несколько народных депутатов намерены пойти в среду вечером к президенту и узнать у него сроки подачи законопроекта о создании Антикоррупционного суда в Верховную Раду.

Позже в администрации президента подтвердили, что Петр Порошенко намерен встретиться с народным депутатом от БПП Мустафой Найемом.

Украинская правда

Темы: Порошенкомитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении - 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
Все новости...
Реклама: