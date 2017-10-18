Встреча Порошенко с нардепами сорвана

Президент Украины Петр Порошенко отказался встретиться с народными депутатами, представителями Большой политической реформы.

Об этом сообщили народные депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко в Facebook.

"Группа депутатов пришла в администрацию президента для встречи с Порошенко. Администрация отказалась принять группу депутатов в полном составе: Мустафа Найем, Светлана Залищук, Юрий Деревянко, Юрий Левченко и я", - написал Лещенко.

Первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук сообщил, что готов принять лишь трех депутатов - без Левченко и Деревянко, потому что их не было в списке государстенной охраны.



"Мы не считаем возможным принимать участие в такой встрече без коллег", - подытожил Лещенко.

Как сообщалось, 18 октября Найем заявил, что он и еще несколько народных депутатов намерены пойти в среду вечером к президенту и узнать у него сроки подачи законопроекта о создании Антикоррупционного суда в Верховную Раду.

Позже в администрации президента подтвердили, что Петр Порошенко намерен встретиться с народным депутатом от БПП Мустафой Найемом.



Украинская правда