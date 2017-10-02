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Оппозиция в Каталонии объявила всеобщую забастовку

Понедельник, 2 октября 2017, 00:26

На 3 октября в Каталонии намечена всеобщая забастовка.

Об этом, ссылаясь на испанское радио и телевидение, сообщает Интерфакс-Украина.

Лидер каталонского общественного движения "Омниум культураль" Жорди Куйшар, выступая на митинге на площади Каталонии в Барселоне, заявил, что "на 3 октября объявлена национальная всеобщая забастовка".

Перед собравшимися выступают и другие каталонские политики и общественные деятели.

Люди, пришедшие на площадь, ждут оглашения предварительных данных голосования на референдуме о независимости Каталонии, несмотря на то, что он фактически был сорван правоохранительными органами Испании.

Как известно, 1 октября в Каталонии состоялся референдум об отсоединении. Мадрид объявил голосование незаконным и пытался его остановить с помощью силовиков. По данным местных властей, в результате столкновений активистов с полицией пострадали сотни людей.

К вечеру официально объявленное количество пострадавших превысило 800 человек.

Глава правительства Испании Марьяно Рахой выступил с экстренным обращением к нации, в котором заявил, что в Каталонии не было референдума о самоопределении.

Темы: Испанияреферендум
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