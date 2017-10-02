Госдеп: США остановят ядерную программу КНДР, дипломатией или силой

США заставят КНДР отказаться от ядерной программы либо через переговоры, либо военной силой.

Об этом этом сообщила представитель Госдепа Хизер Нойерт в Twitter.



"КНДР не получит ядерные возможности. Через дипломатию или силу — зависит от режима", — написала Нойерт.

#DPRK will not obtain a nuclear capability. Whether through diplomacy or force is up to the regime @StateDept — Heather Nauert (@statedeptspox) October 1, 2017

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что у Вашингтона есть каналы для непосредственной связи с КНДР.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп предупредил Северную Корею о готовности применить силу, однако заявил, что этот вариант не является приоритетным для Вашингтона.

1 октября Трамп заявил, что посоветовал госсекретарю Рексу Тиллерсону не тратить время на попытки переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В середине октября США отправят к Корейскому полуострову авианосную группу.