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Госдеп: США остановят ядерную программу КНДР, дипломатией или силой

Понедельник, 2 октября 2017, 02:06

США заставят КНДР отказаться от ядерной программы либо через переговоры, либо военной силой.

Об этом этом сообщила представитель Госдепа Хизер Нойерт в Twitter.

"КНДР не получит ядерные возможности. Через дипломатию или силу — зависит от режима", — написала Нойерт. 

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что у Вашингтона есть каналы для непосредственной связи с КНДР.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп предупредил Северную Корею о готовности применить силу, однако заявил, что этот вариант не является приоритетным для Вашингтона.

1 октября Трамп заявил, что посоветовал госсекретарю Рексу Тиллерсону не тратить время на попытки переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В середине октября США отправят к Корейскому полуострову авианосную группу.

Темы: КНДРядерное оружиеСША
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