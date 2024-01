Госдеп: США остановят ядерную программу КНДР, дипломатией или силой

США заставят КНДР отказаться от ядерной программы либо через переговоры, либо военной силой.

Об этом этом сообщила представитель Госдепа Хизер Нойерт в Twitter.



"КНДР не получит ядерные возможности. Через дипломатию или силу — зависит от режима", — написала Нойерт.

#DPRK will not obtain a nuclear capability. Whether through diplomacy or force is up to the regime @StateDept