ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Марселе
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Марселе, в результате которого погибли два человека.
Об этом заявило информационное агентство террористов "Амак", сообщает Reuters.
"Боевик Исламского государства ответственен за нападение с ножом на железнодорожном вокзале в Марселе на юге Франции, в результате которого погибли две женщины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в воскресенье неизвестный мужчина набросился с ножом на прохожих на вокзале Марселя.
Во время нападения мужчина кричал "Аллах акбар!".
Двое людей в результате нападения погибли, после этого полиция застрелила нападавшего.
Расследованием нападения на вокзале Марселя занимается антитеррористический отдел прокуратуры Франции.