Луценко жалеет, что УГО "не нашло баланса" с журналистами

Генпрокурор Юрий Луценко объяснил, что сотрудники УГО находились возле заведения, где проходило празднование свадьбы его сына, поскольку на мероприятии были минимум четыре человека, которые подлежат круглосуточной госохране.

Об этом Луценко заявил в эфире "ТСН.Тиждень", комментируя сюжет программы "Схемы" о том, что свадьбу сына главы ГПУ обслуживали автомобили Генпрокуратуры и охраняли силы УГО.

"Управление госохраны имеет право определять периметр безопасности этих охраняемых лиц. То, что устанавливает УГО, является обязательным для всех, включая журналистов. Однако я жалею, что журналисты у нас часто превращаются в ищеек", - отметил он.

"Если бы они подошли ко мне и сказали: мы хотим на свадьбу, я бы их пригласил и даже угостил. Однако им было интересно снять из кустов, кто заходит и кто выходит. Они стали простыми папарацци", - добавил он.

"С другой стороны, я сожалею, что сотрудники УГО не смогли найти баланса и вступили в физический контакт с журналистами. Не мое дело следить за тем, что происходит по периметру моего семейного праздника. Однако Управление госохраны сейчас проводит служебную проверку, и в случае если оно установит нарушение действующего законодательства, безусловно, виновные будут привлечены к ответственности", - отметил генпрокурор.

Как известно, на свадьбе старшего сына генпрокурора Юрия Луценко, которая состоялась 15 сентября в загородном комплексе под Киевом, побывали первые лица государства, а также ряд министров и народных депутатов.

Чтобы журналисты не увидели посетителей, сотрудники Управления государственной охраны всячески пытались не дать возможности зафиксировать события на видео, закрывали въезд на открытую парковку ресторана ведомственными автомобилями.

А при выезде с празднования президента Порошенко совершили физическое нападение на съемочную группу, чтобы помешать съемке этого момента. Оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки.

Впоследствии начальник УГО Валерий Гелетей вот так объяснил действия своих подчиненных: "Там же какой горб! Этот военнослужащий упал, вы же не будете говорить, что он не упал? Там же вот такой холм! В темноте, песок, споткнулся, упал и зацепился за оператора".

Журналисты написали заявление в полицию о препятствовании их профессиональной деятельности.

Украинская правда