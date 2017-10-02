Луценко: деньги, украденные Януковичем, уже работают на украинцев

Конфискованные 1,5 миллиарда долларов, из украденных экс-президентом Виктором Януковичем, уже возвращены в бюджет и уже работают на украинцев.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "ТСН.Тиждень".

"Это не просто возвращение средств в бюджет. Эти средства уже распределены Верховной Радой и уже работают – на армию, строятся дороги, планируют модернизировать 1700 сельских фельдшерско-акушерских пунктов, ввести систему отпечатков пальцев на российско-украинской границе и пр.

Это не какие-то мифические объявления. Это конкретные деньги, которые работают на украинцев", - сказал Луценко.

Он добавил, что это только малая часть из украденного Януковичем.

"По оценке научной экспертизы, убытки, нанесенные режимом Януковича украинскому государству, достигают 40 миллиардов долларов США. Это один годовой бюджет государства. Не удивительно, что в первый день премьерства Яценюка в госказне была сумма меньше 10 тысяч долларов. На все – на пенсии, на медицину, на дороги, на войну.

Поэтому 1,5 миллиарда долларов, которые мы смогли в порядке спецконфискации вернуть в госбюджет, это только часть разграбленного Януковичем", - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что Янукович не сможет отсудить конфискованные средства обратно.

"Эти средства возвращаются согласно законодательству, по решению суда. Янукович так много украл у украинского народа, так ограбил эту страну, ни о каком возвращении не может говорить ни один человек", - подытожил генпрокурор.

Как известно, 28 апреля ГПУ сообщила, что суд разрешил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, которые принадлежали окружению экс-президента Виктора Януковича.

Депутат Лещенко заявлял, что на рассмотрение дела о "банде Януковича", которое возбудили 15 марта, понадобилось всего две недели, хотя оно не подсудно суду в Краматорске.



Но уже 28 апреля на основании этого решения арестовали почти 1,5 миллиардов долларов, которые впоследствии перечислили в госбюджет. В Генпрокуратуре назвали это "конфискацией денег Януковича".



В мае 7 кипрских компаний – владельцев облигаций внутреннего государственного займа – обжаловали решение суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича.

Но Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать производство по апелляции представителей предприятий-нерезидентов "преступной организации Януковича".

7 июня стало известно, что судья Краматорского городского суда Лариса Переверзева передала решение о конфискации 1,5 миллиарда долларов Аркадия Кашкина в Единый госреестр судебных решений.

Однако военная прокуратура запретила обнародовать решение суда о "средствах Януковича".

Украинская правда