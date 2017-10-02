Польша проверяет информацию о войсках РФ, оставшихся в Беларуси

Минобороны Польши проверяет информацию украинской стороны о том, что российские войска остались в Беларуси после учений "Запад-2017".

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич, сообщает "Радио Польша".

"Украинцы хорошо ориентируются в действиях россиян. Это связано как с той угрозой, которая там присутствует на данный момент ежедневно, так и с тем, что у обеих сторон развиты возможности взаимного мониторинга. Я бы относился к тому, что сообщает Украина, очень серьезно", - сказал Мацеревич.

Он добавил, что сейчас не может эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть.

Мацеревич отметил, что в военных учениях "Запад-2017" приняло участие более 120 тысяч солдат, а вывод такого большого количества войск может занять много времени.

По его мнению, следует подождать около недели, чтобы реалистично оценить ситуацию.

Как известно, 29 сентября начальник украинского Генштаба Виктор Муженко заявил, что Россия оставила свои войска в Беларуси после учений "Запад-2017", несмотря на обещания не делать этого.

Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября.



Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тысяч человек.



19 сентября стало известно, что во время учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" под Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами, два человека оказались в больнице.



На последнем этапе учений было отработано нанесение массированного ракетно-ядерного удара.



Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, заявлял, что совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.



Президент Беларуси Александр Лукашенко "Запад-2017" отмечал, что учения "Запад-2017" нацелены не в нападение, а на вышколение военнослужащих "на случай войны".